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        Adana'da orman yangını çıktı

        Adana'nın Seyhan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Bölgeye 9 söndürme helikopteri, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankı, 10 iş makinesi ve 200 personel sevk edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 18:28
        Adana'da orman yangını
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kepeztepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 9 söndürme helikopteri, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankı, 10 iş makinesi ve 200 personel sevk edildi.

        Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

        Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da bölgede çalışmaları takip ediyor.

        Haberin görseli İHA'dan alınmıştır

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        #adana
        #orman yangını
        #haberler
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