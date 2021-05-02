Adana Otogarı'nda korkutan yangın

Adana Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı'nda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Otogarda bulunan vatandaşlar, bir şirkete ait bilet satış ofisinden duman yükseldiğini görmeleri üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede büyüyen yangına müdahale için gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. DHA'nın haberine göre; ekiplerin yapmış olduğu soğutma çalışmalarının ardından iş yerinin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
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