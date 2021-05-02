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Adana'da otogarda çıkan yangın söndürüldü

Adana Merkez Otogarı'ndaki bir firmaya ait bilet satış noktasında yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında bilet satış noktası kullanılamaz hale geldi

Adana'da otogarda çıkan yangın söndürüldü
Adana Otogarı'nda korkutan yangın
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DHA

Adana Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı'nda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Otogarda bulunan vatandaşlar, bir şirkete ait bilet satış ofisinden duman yükseldiğini görmeleri üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede büyüyen yangına müdahale için gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. DHA'nın haberine göre; ekiplerin yapmış olduğu soğutma çalışmalarının ardından iş yerinin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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