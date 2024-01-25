Adana'da parkta bıçaklı saldırı: 1 çocuk yaralandı
Adana'da parkta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı
Adana'da parkta oturduğu sırada bıçakla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde bulunan çocuk parkındaki bankta oturan H.D. (17) tanımadığını belirttiği bir kişiyle tartıştı. Bu sırada şüpheli, üzerindeki bıçakla H.D'yi yaralayarak kaçtı.
AA'nın haberine göre; çevredekilerden yardım isteyen H.D. ihbar üzerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.