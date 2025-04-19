Adana'da parmağına arı sokan arıcı kurtarılamadı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde arıcılık yapan İlhami Özden'i, arılara bakım yaptığı sırada koruyucu ekipmanı olmasına rağmen sol serçe parmağından arı soktu.

SOL SERÇE PARMAĞINA ARI SOKTU

DHA'nın haberine göre; arıya alerjisi olduğu iddia edilen Özden, kısa süre içinde fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen, Özden kurtarılamadı. İlhami Özden’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.