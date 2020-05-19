Adana'da polis korteji vatandaşlara 19 Mayıs coşkusu yaşattı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mayıs kutlamalarının kent meydanlarında vatandaşların katılımıyla yapılamaması üzerine halkla bütünleşmek için hazırlık yaptı. Ekipler, Türk bayraklarıyla donatılan polis araçlarından oluşan kortejle İl Emniyet Müdürlüğü binasından çıkış yaparak kentte tur attı. Bir polis, ekip aracından megafonla halkın bayramını kutladı ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi. Siren seslerini duyup evlerinin balkonuna ve penceresine çıkan vatandaşlar kortejin geçişini izleyip polisleri alkışladı.

Emniyet Müdürlüğünün "Can polis" olarak adlandırdığı iki "maskot" polisin de yer aldığı etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.