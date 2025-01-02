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        Haberler Gündem Güvenlik Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attı, vurularak yakalandı

        Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attı, vurularak yakalandı

        Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atan şüpheli, bekçilerin silahla ateş açması sonucu yaralı olarak yakalandı. Şüpheli, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 01:49 Güncelleme: 02.01.2025 - 01:51
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        Polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attı, vurularak yakalandı
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        Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atarak kaçmaya çalışan şüpheli, yaralı yakalandı.

        Seyhan ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği inşaatına bir kişinin molotofkokteyli attığını fark eden bekçiler, şüpheliye "dur" ihtarında bulundu.

        #resim#1209048#

        BEKÇİLER TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        AA'nın haberine göre; kaçmaya başlayan şüpheli, bekçilerin silahla ateş açması sonucu yaralanarak etkisiz hale getirildi.

        YARALI ŞÜPHELİ, HASTANEYE KALDIRILDI

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan şüpheli ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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