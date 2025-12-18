Adana'da tankerde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Adana'da, Pozantı-Tarsus Otoyolu Çamalan mevkisindeki tankerde yangın çıktığı ve ormanlık alana sıçradığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yangın yerine ulaşan ekipler tankerde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangın sonucu tanker kullanılamaz hale geldi, bazı ağaçlar kısmen yandı. Yangın nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.