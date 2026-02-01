Adana'da tekel bayisinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak'ta tekel bayi işleten M.Ö. ve yanında bulunan M.Ç. ile iş yerine gelen Ş.K. ve F.Y. arasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı kavga çıktı.

Kavgada M.Ö. ve M.Ç. ile Ş.K. vücutlarının farklı yerlerinden bıçakla yaralandı. Daha sonra Ş.K. ve F.Y. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.Ç. yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, M.Ö. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden M.Ç.

Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.