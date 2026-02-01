Habertürk
Habertürk
        Adana'da tekel bayisinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        Adana Kozan'da tekel bayide çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 00:53 Güncelleme: 01.02.2026 - 01:03
        Tekel bayisinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak'ta tekel bayi işleten M.Ö. ve yanında bulunan M.Ç. ile iş yerine gelen Ş.K. ve F.Y. arasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı kavga çıktı.

        Kavgada M.Ö. ve M.Ç. ile Ş.K. vücutlarının farklı yerlerinden bıçakla yaralandı. Daha sonra Ş.K. ve F.Y. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.Ç. yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, M.Ö. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Saldırıda hayatını kaybeden M.Ç.
        Saldırıda hayatını kaybeden M.Ç.

        Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

