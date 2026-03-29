        Adana'da tren raydan çıktı | Son dakika haberleri

        Adana'da tren raydan çıktı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hafif raylı sistemin bir vagonu raydan çıkarak elektrik iletim direğine çarptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 19:13 Güncelleme:
        Adana Büyükşehir Belediyesince işletilen ve bakım-onarım çalışmalarının sürdüğü hatta ilerleyen üç vagondan sonuncusu, Akıncılar durağına yaklaştığı sırada raydan çıktı.

        Elektrik iletim direğine çarpan vagondaki yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.

        Kimsenin yaralanmadığı kazanın, raydaki makas değişimi sırasında yaşandığı öğrenildi.

        Ekiplerin hat ve vagondaki incelemesi sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

