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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da üç araçlık zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Adana'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

        Adana Sarıçam'da iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 01:22 Güncelleme: 11.11.2024 - 01:22
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        Adana'da üç araçlık zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, Mustafalar Mahallesi civarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı fark eden ve üzerinde iki kişi bulunan M.Y'nin kullandığı motosiklet yola devrildi. Kaza yapan motosiklete, yol kenarına çekildiği sırada, M.K. idaresindeki otomobil çarptı.

        Adana'da iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı kazada Cevriye Yıldırım (53) öldü, 3 kişi yaralandı. Sevk edilen ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Ölen kişinin cenazesi, çalışmaların ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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