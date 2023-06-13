Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki en önemli projelerinden biri olan Bağdat Demiryolu kapsamında 1907-1912 yılları arasında Alman Philipp Holzman firması tarafından inşa edilen 99 metre yüksekliğindeki ve 172 metre uzunluğundaki köprü, 4 ana ayak üzerinde yer alıyor.