Adana'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangının söndürülebilmesi için çok sayıda ekip harekete geçti
Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesindeki bir ahşap imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederken, polis çevrede önlem aldı.
İmalathaneden zaman zaman patlama sesleri geldi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.