Adana'da yaşandı! Emniyet özel ekip kurdu! Kan davası!
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 32 yaşındaki Ali Ç.'nin öldürülmesinin ardından Adana Emniyeti özel ekip kurdu. Ali Ç.'nin ağabeyi İbrahim Ç.'nin, 2 yıl önce Murat P.'yi tabancayla öldürdüğü saptandı. Murat P.'nin yakınları takibe alındı. Murat P'nin kardeşi Ozan P., operasyonla yakalandı. Ozan P.'yle birlikte hafif makineli tüfek ile tabanca ele geçirildi. Ozan P., cinayet şüphelisi olarak tutuklandı
Adana'da, Ali Ç. (32), Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde, yolcu konumunda olduğu panelvana tabancayla ateş açılması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
ADANA EMNİYETİ ÖZEL EKİP KURDU
AA'da yer alan habere göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, 30 Temmuz'da öldürülen Ali Ç.'nin katilini yakalamak ve olayı aydınlatmak için özel ekip oluşturdu.
AĞABEYİ CİNAYETTEN HÜKÜM GİYMİŞ
Ekipler, yaptıkları araştırmada maktulün ağabeyi İbrahim Ç'nin, 8 Ekim 2021'de ilçedeki 19 Mayıs Mahallesi'nde Murat P'nin tabancayla vurularak öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle tutuklandığını belirledi.
MAKTULÜN YAKINLARI TAKİBE ALINDI
Ali Ç'nin intikam amacıyla öldürülmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, maktul Murat P'nin yakınlarını takibe aldı.
MAKTULÜN KARDEŞİ YAKALANDI
Murat P'nin kardeşi Ozan P'nin (21) olayın ardından kaybolduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi saklandığı adrese operasyon düzenleyerek yakaladı.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Adreste yapılan aramalarda ruhsatsız hafif makineli tüfek ile tabanca ele geçirildi. Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Ozan P, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ekipler, olaya karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.