Adana'da başkalarının yerine ehliyet sınavına giren ve "joker" diye tabir edilen kişiler ile bunlara yardımcı oldukları öne sürülen sürücü kurslarının yöneticilerine yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 29 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 18 Ocak'ta başkalarının yerine ehliyet sınavına giren ve "joker" diye tabir edilen kişiler ile bunlarla iş birliği yaptıkları öne sürülen sürücü kursları görevlilerine yönelik operasyonda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk ettiği 29 şüpheli, Cumhuriyet Savcısınca "tutuklanmaları" talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 29 zanlıyı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

78 KİŞİYE HAKSIZ EHLİYET ALMA HAKKI KAZANDIRDILAR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında, "joker" diye tabir edilen 22 kişi ile bunlarla iş birliği yaptıkları öne sürülen sürücü kurslarında görevli 15 yönetici hakkında yakalama kararı çıkartmıştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5'i kadın 30 şüpheliyi gözaltına alınmış, 8 sürücü kursu ve çok sayıda adreste arama yapmıştı. Zanlılardan biri emniyetten salıverilirken, diğer 29 şüpheli sağlık kontrolünden sonra dün adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerin, sınavlara adayların yerine başka kişileri sokarak, okuma yazma bilmeyen 78 kişiye haksız şekilde ehliyet alma hakkı kazandırdıkları iddia edilmişti.