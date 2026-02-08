Adana Demirspor: 0 - Bodrum FK: 5 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti. Arlind Ajeti (2), Ali Habeşoğlu (2) ve Ahmet Aslan'ın golleriyle farklı kazanarak ligdeki üst üste üçüncü galibiyetini alan Bodrum FK, puanını 42'ye çıkardı. Adana Demirspor ise haftayı -28 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla konuk ekip oldu.
Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 11 ile 43. dakikalarda Arlind Ajeti, 45+1 ve 69. dakikalarda Ali Habeşoğlu, 76'da Taulant Seferi attı.
Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaran Bodrum FK puanını 42'ye yükseltirken, küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise -28 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Bodrum FK, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.