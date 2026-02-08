Adana Demirspor: 0 - Bodrum FK: 5 | MAÇ SONUCU

ABD-İran savaşın eşiğinde. ABD-İran savaşı başlıyor mu? İran kolay lokma mı? İran blöf mü yapıyor? ABD İran'ı alt edebilir mi? İran savunması ne kadar güçlü? İran'ın füze gücü ne kadar? Gerilimi kim tırmandırıyor? Nükleer program bahane mi? Rusya ve Çin İran'a yardım eder mi? İran nükleer eşiği aştı... Daha Fazla Göster

ABD-İran savaşın eşiğinde. ABD-İran savaşı başlıyor mu? İran kolay lokma mı? İran blöf mü yapıyor? ABD İran'ı alt edebilir mi? İran savunması ne kadar güçlü? İran'ın füze gücü ne kadar? Gerilimi kim tırmandırıyor? Nükleer program bahane mi? Rusya ve Çin İran'a yardım eder mi? İran nükleer eşiği aştı mı? Nükleerde çifte standart mı? İran nükleere sahip olursa ne olur? Müzakere masasında ne var? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, AA Dış Politika Analisti Özcan Tikit, Dinler Tarihi Uzmanı Dr. Lütfu Özşahin, Stratejist Ertan Özyiğit ve İletişim Bilimci Dr. Ali Haydar Fırat anlattı. Daha Az Göster