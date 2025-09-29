Adana Demirspor: 0 - Sarıyer: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sarıyer, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Adrien Regattin (2) ve Malaly Dembele'nin golleriyle bu sezon ilk galibiyetine ulaşan Sarıyer, puanını 4'e çıkardı. Adana Demirspor ise haftayı -17 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Sarıyer karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Sarıyer oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 46'da Malaly Dembele, 53 ve 81. dakikalarda Adrien Regattin attı.
Bu sezon ilk galibiyetini alan Sarıyer puanını 4'e yükseltirken, Adana Demirspor ise -17 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Pendikspor'a konuk olacak. Sarıyer, Sakaryaspor'u ağırlayacak.