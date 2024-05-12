Adana Demirspor: 1 - Gaziantep FK: 6 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 6-1'lik skorla Gaziantep FK oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11 ve 77'de Denis Draguş, 32'de Lazar Markovic, 45+7'de Papy Djilobodji, 67'de Mustafa Eskihellaç ve 90. dakikada Aliou Badji attı. Adana Demirspor'un tek golünü ise 31. dakikada Stevien Mendoza kaydetti.

Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli, 39. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte farklı mağlup olan ev sahibi ekibi 44 puanda kaldı. Gaziantep FK ise puanını 38'e yükseltti.