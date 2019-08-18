Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Kadir Sağlam, Önder Yılmaz, Utku Tunavelioğlu
AdanaDemirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Semih Güler, Adil Demirbağ, Anderson (Dk. 46 Kosecki),Carayol (Dk. 73 Aosman),Süleyman Koç (Dk. 33 Hakan Bilgiç),Erdal Öztürk, Vedat Bora, Traore, Gladky
Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Okan Alkan, Kağan Kayalı, Doğa İşeri, Kethevoama, Furkan Çil, Serdar Güncü, Celal Emir Dede (Dk. 86 Görkem Fidan),Rahmi Anıl Başaran (Dk. 70 Emirhan Çakır),Berkay Aykurt (Dk. 83 İbrahim Burak Doğan)
Goller: Dk. 52 Gladky (Penaltıdan),Dk. 81 Aosman (Adana Demirspor)
Sarıkartlar: Dk. 54 Hamidou Traore, Dk. 83 Mehmet Uslu (Adana Demirspor)
YORUMLAR