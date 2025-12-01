Adana Demirspor: 3 - Hatayspor: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor ile Hatayspor, 3-3 berabere kaldı. 69. dakikada Osman Kaynak'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Adana Demirspor, haftayı -22 puanla tamamladı. 90+2'de Yiğit Ali Byuz'un golüyle beraberliği kurtaran Hatayspor ise puanını 5'e çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona erdi.
Ev sahibinin gollerini 27 ve 85. dakikalarda Salih Kavrazlı, 54. dakikada Buğra Demirkıran attı. Konuk ekibin gollerini ise 24'te Abdülkadir Parmak, 68'de Görkem Sağlam ve 90+2. dakikada Yiğit Ali Buz kaydetti.
Adana Demirspor'da forma giyen Osman Kaynak, 69. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını -22'ye, Hatayspor ise 5'e çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Hatayspor, Sarıyer'i ağırlayacak.