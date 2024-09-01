Adana Demirspor - Galatasaray maçındaki penaltıları eski hakemler yorumladı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Mücadelede penaltı kararları gündem olurken eski hakemler pozisyonları değerlendirdi.
Süper Lig'in dördüncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Mücadele sonrası yayıncı kuruluşun beIN Trio ekibi, Adana Demirspor - Galatasaray maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.
MAÇIN BAŞINDA ADANA DEMİRSPOR'UN BEKLEDİĞİ PENALTI
Bahattin Duran: Hakem bu pozisyonu göremez. İki oyuncunun arasında kalıyor top. Bu doğal olmayan gelen top, VAR müdahalesiyle penaltı verilmeliydi.
Deniz Çoban: Benim açımdan net bir penaltı. Hakemi suçlayacağımız bir durum yok. VAR müdahalesi gerekliydi.
Bülent Yıldırım: Bu dikkatsiz bir elle oynamadır. Bence de penaltı olmalıydı. Bence de hakemin bir değerlendirme hatası yok. VAR'dan kaynaklı bir hata var.
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)
5. DAKİKADA TORREİRA'NIN MÜDAHALESİ
Bahattin Duran: Kadir Sağlam pozisyonu çok iyi görüyor. Ayağını uzatıyor, oyuncu temas almış gibi kendini yere atıyor. Burada hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart görebilir. Torreira'nın bir müdahalesi yok oyuncuya.
Deniz Çoban: Devam doğru fakat bu tür davranan oyuncuların cezalandırılması lazım.
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)
25. DAKİKADA ABDÜLSAMET'E KIRMIZI KART ÇIKMALI MIYDI?
Bülent Yıldırım: Ben de 2. sarı kartın yüzde yüz gerektiği fikrindeyim.
Bahattin Duran: Keşke yardımcı hakem yardım etseymiş. 2. sarı karttan oyundan ihraç edilmeliydi.
Deniz Çoban: Tartışmasız, topsuz alan ihlali. 2. sarı kart. Adana Demirspor 10 kişi kalmalıydı.
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)
61. DAKİKADA ADANA DEMİRSPOR'UN KAZANDIĞI PENALTI
Deniz Çoban: Benim bu müdahaleye katılmam mümkün değil. VAR'da Halil Umut Meler olunca 3 defa izliyorsam 5 defa izledim. Acaba benim görmediğim bir şey mi var Halil Umut Meler gördü diye. İzletme tekniği tamamen yanlış. VAR müdahalesi kesinlikle yanlış, penaltı kararı hakemin takdiridir. Hakem devam demiş, burada doğru olan devam etmekti. Penaltıya benzeyen açıları izlettiriyor.
Bahattin Duran: Ben de bu topun kapalı olan sol dirseğinden döndüğünü görüyorum. Bu pozisyonda penaltı olmadığını düşünüyorum.
Bülent Yıldırım: İzleyicilerimiz de kendi değerlendirmelerini yapacaklardır. Ben de bu pozisyonda VAR müdahalesinin ve penaltı kararının yanlış olduğu görüşündeyim.
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)
77. DAKİKADAKİ PENALTI KARARI
Bahattin Duran: Futbolda olan şeyler bunlar. Tutup çekmemiş ve dengesini bozmamış. Normal ikili mücadele bu benim için. Burada oyunun devam etmesi gerekiyordu.
Deniz Çoban: Adana Demirsporlu futbolcu, Galatasaraylı futbolcunun kolunu tutup kendisine doğru çekip sanki kendisi çekiliyormuş gibi yerde kalıyor. Asla penaltı değil benim için. Maçın skorunun rahatlığı hakeme de yansımış.
Bülent Yıldırım: Futbol içerisindeki penaltıyı gerektiren 12. kuraldaki ihlallerden herhangi bir tanesini asla görmüyorum. Hatta kolu sıkıştıran ve ilk teması yapan burada Adana Demirsporlu oyuncu. Burada penaltıya benzeyen hiçbir şey yok. Çok hatalı bir karar olduğunu düşünüyorum.
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)
84. DAKİKADA YUNUS AKGÜN'ÜN YERDE KALDIĞI POZİSYON
Deniz Çoban: Oyuncu tek ayağının üzerine gelmiş şu atacak, orada itiyor. Hakemin gördüğü açı. Buna penaltı çalacaksın.
Bahattin Duran: Bence kesin penaltı. Tam topa vuracak, itiliyor.
Bülent Yıldırım: Nasıl bir standart bilmiyorum. Bence de penaltı.
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)
88. DAKİKADA VERİLEN PENALTI VE KIRMIZI KART
Bahattin Duran: Penaltı çok doğru. Hakem bulunduğu yerden gördü. Tabanıyla kafasına teması gördü. Tabanıyla şiddetli müdahale. Açık bir kırmızı kart sahada verilmesi gerekiyordu.
Deniz Çoban: Topla oynamış olmak, kontrolsüz davranışın cezasını ortadan kaldırmaz.
Bülent Yıldırım: Çok net bir penaltı ve kırmızı kart.
(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)