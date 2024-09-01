Adana Demirspor - Galatasaray maçındaki penaltıları eski hakemler yorumladı

61. DAKİKADA ADANA DEMİRSPOR'UN KAZANDIĞI PENALTI

Deniz Çoban: Benim bu müdahaleye katılmam mümkün değil. VAR'da Halil Umut Meler olunca 3 defa izliyorsam 5 defa izledim. Acaba benim görmediğim bir şey mi var Halil Umut Meler gördü diye. İzletme tekniği tamamen yanlış. VAR müdahalesi kesinlikle yanlış, penaltı kararı hakemin takdiridir. Hakem devam demiş, burada doğru olan devam etmekti. Penaltıya benzeyen açıları izlettiriyor.

Bahattin Duran: Ben de bu topun kapalı olan sol dirseğinden döndüğünü görüyorum. Bu pozisyonda penaltı olmadığını düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: İzleyicilerimiz de kendi değerlendirmelerini yapacaklardır. Ben de bu pozisyonda VAR müdahalesinin ve penaltı kararının yanlış olduğu görüşündeyim.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)