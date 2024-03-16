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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Hak ettiğimiz bir galibiyetti - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Hak ettiğimiz bir galibiyetti

        Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor maçının ardından, "Hak ettiğimiz bir karşılaşma ve galibiyet oldu" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 23:54 Güncelleme: 16.03.2024 - 23:54
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        "Hak ettiğimiz bir galibiyetti"
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile evinde karşılaştığı maçı 4-1'lik skorla kazanan Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maçın ardından, “Hak ettiğimiz bir karşılaşma ve galibiyet oldu” ifadelerini kullandı.

        "GALİBİYET SERİMİZİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

        Maç sonu basın toplantısında konuşan Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “İlk 30 dakika oyun başa baş gitti. Sonra değişiklik yaptık ve oyun kontrolünü ele aldık. Hak ettiğimiz bir karşılaşma ve galibiyet oldu. Taraftarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten coşkuları üst seviye ve takıma katkıları büyüktü. Biz de sahada elimizden geleni yaptık. Milli araya giriyoruz. 8-9 oyuncumuz olmayacak. Emre ve Yusuf Sarı milli takıma çağrılmadı. Fakat ben önümüzdeki dönemde çağrılacaklarına inanıyorum. Kalan oyuncularımızla rekabet ortamını sağlayıp gelişimi sağlayacağız. Daha üst seviyeye çıkacağız. Yakaladığımız seriyi devam ettirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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