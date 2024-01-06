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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor'un milli futbolcusu Yusuf Sarı'dan sakatlık açıklaması! - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor'un milli futbolcusu Yusuf Sarı'dan sakatlık açıklaması!

        Adana Demirspor'un Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Yusuf Sarı, sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 19:27 Güncelleme: 06.01.2024 - 19:27
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        Yusuf Sarı'dan sakatlık açıklaması!
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        Yukatel Adana Demirspor'un milli futbolcusu Yusuf Sarı, adalesinde büyük ihtimalle yırtık olduğunu söyledi.

        Yukatel Adana Demirspor'un RAMS Başakşehir ile oynadığı mücadelenin son dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Yusuf, stadyum çıkışında, basın mensuplarının soruları üzerine, "Niye olduğunu da biliyoruz. MR çekilecek, büyük ihtimalle yırtıldı. Neden olduğunu bizimkiler bilir." açıklamasında bulundu.

        Mücadelenin 89. dakikasında Adana ekibinin hızlı gelişen atağında depara kalkan Yusuf, bir anda sol arka adalesini tutarak yerde kalmıştı. Saha içinde ilk tedavisi gerçekleştirilen Yusuf, oyuna devam edememişti.

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