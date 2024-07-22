11 yaşındaki İbrahim ekmek almaya gitmişti!
Adana'da, ekmek almak için dün sabah evinden çıkan ve bir daha dönmeyen 11 yaşındaki İbrahim Uğur için dün arama çalışması başlatılmıştı. Küçük çocuğun bugün sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Uğur'un cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı
Adana'nın Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki evinden, dün sabah ekmek almak için çıkan İbrahim Uğur (11), geri dönmedi.
AİLESİ DURUMU POLİSE BİLDİRDİ
DHA'da yer alan habere göre bir süre bekleyen ailesi, çocuklarından haber alamayınca polise haber verdi. Ekipler, Uğur'un bulunması için çalışma başlattı.
POLİSE İHBAR GELDİ
Çalışmalar sürerken, bu sabah Ali Hocalı Mahallesi'ndeki hidroelektrik santralindeki sulama kanalında hareketsiz kişiyi görenler polise haber verdi.
İBRAHİM'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Olay yerine gelen su altı ekipleri, öldüğü belirlenen kişiyi kanaldan çıkarttı. Cesedin İbrahim Uğur'a ait olduğunu tespit edildi. Uğur'un cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.