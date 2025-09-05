Habertürk
        Adana haberleri: 69 yaşında cinsel istismardan tutuklandı

        69 yaşında cinsel istismardan tutuklandı!

        Adana'da, 69 yaşındaki F.D., çocuğa cinsel istismarda bulunma suçundan tutuklandı. Olayın, çocuğun durumu ailesine anlatmasıyla ortaya çıktığı öğrenildi.

        Giriş: 05.09.2025 - 08:30 Güncelleme: 05.09.2025 - 08:58
        Adana'da olay, Kozan ilçesine bağlı Akdam Mahallesi Kösrelik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli F.D. (69) bir çocuğa cinsel istismarda bulundu.

        MAHALLEDEN KAÇTI YAKALANDI

        İHA'daki habere göre çocuğun durumu ailesine bildirmesi üzerine Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken Jandarma Suç Araştırma Timleri de çalışma yaptı. Mahalleden kaçan şüpheli ekipler tarafından yakalandı.

        'NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARDAN' TUTUKLANDI

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından 'Nitelikli Cinsel İstismar' suçundan adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

