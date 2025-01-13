Adana'da yürek yakan olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Kozan ilçesindeki Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi.

MERMİ ÇOCUĞUN BAŞINA İSABET ETTİ

DHA'daki habere göre evin önünde yapılan düğünde bazı davetliler havaya ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın (9), kanlar içinde yığıldı.