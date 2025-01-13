Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: 9 yaşındaki çocuk vurulmuştu! Flaş gelişme! | Son dakika haberleri

        9 yaşındaki çocuk vurulmuştu! Flaş gelişme!

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir sokak düğününde havaya ateş açılırken başına mermi isabet eden 9 yaşındaki Kemal Azgın'ın ağır yaralandı. Küçük çocuğun durumu ciddiyetini korurken olaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 09:08 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        9 yaşındaki çocuk vurulmuştu! Flaş gelişme!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da yürek yakan olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Kozan ilçesindeki Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi.

        MERMİ ÇOCUĞUN BAŞINA İSABET ETTİ

        DHA'daki habere göre evin önünde yapılan düğünde bazı davetliler havaya ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın (9), kanlar içinde yığıldı.

        YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        REKLAM

        Kemal Azgın, aile yakınlarının otomobiliyle Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye gelen Kemal Azgın’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

        8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay sırasında düğünde bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

        ÇOCUĞUN DURUMU CİDDİ

        Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Kemal Azgın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        Depozitoda yeni dönem başlıyor
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        123 suçtan aranıyordu! "Belki bulursunuz" demişti!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
        OSD'den hurda teşviki talebi
        OSD'den hurda teşviki talebi
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Los Angeles'ta alevlerle mücadele! Can kaybı artıyor
        Los Angeles'ta alevlerle mücadele! Can kaybı artıyor
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Emekçinin zor yılı
        Emekçinin zor yılı
        İşte o kanserin nedenleri!
        İşte o kanserin nedenleri!
        "Trump-Putin görüşmesi için hazırlıklar sürüyor"
        "Trump-Putin görüşmesi için hazırlıklar sürüyor"
        Yeşilçam emektarının dramı
        Yeşilçam emektarının dramı
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        "Galatasaray'ın Fenerbahçe ile en büyük farkı..."
        "Galatasaray'ın Fenerbahçe ile en büyük farkı..."
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        "Futbol adına kötü bir geceydi"