9 yaşındaki çocuk vurulmuştu! Flaş gelişme!
Adana'nın Kozan ilçesinde bir sokak düğününde havaya ateş açılırken başına mermi isabet eden 9 yaşındaki Kemal Azgın'ın ağır yaralandı. Küçük çocuğun durumu ciddiyetini korurken olaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı
Adana'da yürek yakan olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Kozan ilçesindeki Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi.
MERMİ ÇOCUĞUN BAŞINA İSABET ETTİ
DHA'daki habere göre evin önünde yapılan düğünde bazı davetliler havaya ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın (9), kanlar içinde yığıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kemal Azgın, aile yakınlarının otomobiliyle Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye gelen Kemal Azgın’ın yakınları sinir krizi geçirdi.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay sırasında düğünde bulunan 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
ÇOCUĞUN DURUMU CİDDİ
Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Kemal Azgın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.