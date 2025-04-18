Adana'da olay, 3 Mart'ta saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Otomobilini yıkamak için istasyona giren Hidayet Sürer (20), Ömer Piral'ın (44) park halindeki hafif ticari aracına çarptı.

İKİ TARAF DA AKRABALARINI ÇAĞIRDI DHA'daki habere göre bu duruma sinirlenen Piral, Sürer'i tekme ve yumrukla darp etti. Panikleyen Sürer, telefonla aradığı babası Serkant (51) ile amcası Sezgin Sürer'i; Piral de yeğenleri Mehmet Engin (29) ve Emre H.'yi (27) olay yerine çağırdı.

TAŞLI SOPALI KAVGA ÇIKTI Taraflar istasyonda karşı karşıya gelince taşlı ve sopalı kavga çıktı. Piral ile yeğenleri, Sürer ailesini sopalarla darp edip, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI 43 yaşındaki Sezgin Sürer, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla akaryakıt istasyonuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Hidayet, Serkant ve Sezgin Sürer ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ Mehmet Engin, tutuklandı. Yaralılardan Sezgin Sürer, 28 Mart’ta hayatını kaybetti. Hidayet ile babası Serkant Sürer ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sezgin Sürer, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Tutuklanan Ömer Piral. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Ömer Piral ile yeğenleri Mehmet Engin ve Emre H.'yi adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına aldı.