Adana'da olay, 4 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Doğankent-Pekmezli Mahallesi’nde meydana geldi.

KADIN AİLESİNİN EVİNE DÖNDÜ DHA'da yer alan habere göre eşi Faruk Soyyiğit’in (33) psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı T.S., bir süre önce ailesinin evine döndü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ T.S.’nin tatil için Adana’ya gelen oto galerici kardeşi Mehmet Kuş (27), durumu konuşmak için eniştesi Soyyiğit’i yanına çağırdı. Boş bir arsada buluşan Soyyiğit ile Kuş arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAHLA VURUP KAÇTI Kuş, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Faruk Soyyiğit’i karnından vurup, kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Faruk Soyyiğit kurtarılamadı.