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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!

        İstanbul'dan tatil için Adana'ya gelen, 27 yaşındaki Mehmet Kuş, ablasına şiddet uygulayan eniştesi 33 yaşındaki Faruk Soyyiğit'i çıkan tartışmada tabancayla öldürdü. Gözaltına alınıp, ifadesinde, "Ablama kötü davranıyordu. Konuşmak için çağırdım. Beni tersleyince tartışma çıktı. Pişmanım" diyen Kuş, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 10:40 Güncelleme: 06.07.2024 - 10:40
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        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
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        Adana'da olay, 4 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Doğankent-Pekmezli Mahallesi’nde meydana geldi.

        KADIN AİLESİNİN EVİNE DÖNDÜ

        DHA'da yer alan habere göre eşi Faruk Soyyiğit’in (33) psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı T.S., bir süre önce ailesinin evine döndü.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        T.S.’nin tatil için Adana’ya gelen oto galerici kardeşi Mehmet Kuş (27), durumu konuşmak için eniştesi Soyyiğit’i yanına çağırdı. Boş bir arsada buluşan Soyyiğit ile Kuş arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

        SİLAHLA VURUP KAÇTI

        Kuş, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Faruk Soyyiğit’i karnından vurup, kaçtı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Faruk Soyyiğit kurtarılamadı.

        MAKTULÜN 20 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Yapılan çalışmada Soyyiğit’in, ‘cinsel istismar’, ‘hırsızlık’, ve ‘kasten yaralama’ gibi suçlardan 20 kaydının olduğu belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Kuş’u Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde sokakta yürürken yakaladı.

        "ABLAMA KÖTÜ DAVRANIYORDU"

        Emniyete götürülen Mehmet Kuş ifadesinde, “Ablama kötü davranıyordu. Konuşmak için çağırdım. Beni tersleyince tartışma çıktı. Pişmanım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kuş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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