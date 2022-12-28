İskele çökünce işçi, kemeriyle havada asılı kaldı; bina sakini kurtardı

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Nuri PİR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, apartmanın dış cephesinde boya yaptığı iskelesi çöken işçi, emniyet kemeri sayesinde havada asılı kaldı. Bina sakini, işçiyi pencereden içeri alarak kurtardı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi´nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın dış cephesini boyayan işçinin bulunduğu iskele, halat kopması sonucu çöktü. İskelenin parçaları, metrelerce yükseklikten düşerken, işçi ise emniyet kemeriyle havada asılı kaldı. Apartman sakini, işçiyi dairesine alarak kurtardı. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2022-12-28 13:32:46



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