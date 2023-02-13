Kubilay Apartmanı´nın enkazındaki baba ile oğulun cansız bedenleri çıkarıldı



Anıl ATAR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da ikinci depremde yarısı yıkılan Kubilay Apartmanı´nda enkaz altında kalan Bekir (55) ile oğlu İrfan Yiter´in (32) cansız bedenleri, binanın kalan yarısının da kontrollü şekilde yıkılmasının ardından çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Bu illerden biri olan Adana'da, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki Kubilay Apartmanı, ilk depremin ardından boşatıldı. İddiaya göre, 7'nci katta oturan Bekir ile oğlu İrfan Yiter, 6 Şubat günü ilk depremin ardından öğle saatlerinde binaya girip, evlerine çıktı. Bu sırada Elbistan merkezli ikinci deprem yaşandı, Kubilay Apartmanı'nın yarısı yıkıldı. Baba ile oğlu, yıkılan kısımda enkaz altında kaldı. Ekipler, binanın kalan kısmının da yıkılabileceği riski nedeniyle arama-kurtarma çalışması başlatamadı.

Depremin 7'nci gününde 12 katlı Kubilay Apartmanı'nın ayakta kalan kısmı, dün akşam saatlerinde kontrollü olarak yıkıldı. Sabah saatlerinde başlayan arama-kurtarma çalışması sonucu Bekir ile oğlu İrfan Yiter´in cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenaze aracına konulan baba ile oğulun cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-02-13 19:18:00



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