Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Hakan Keleş getirildi

Adanaspor Başkanı Ergin Göleli, takımın yeni teknik direktörünün Hakan Keleş olduğunu duyurdu.

Göleli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Takımımızın yeni teknik direktörü Hakan Keleş, salı gününden itibaren antrenmanlara başlamıştır. Hakan Keleş'in tecrübesi ve vizyonu ile takımımızı daha üst seviyelere taşımak için heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.