Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Evinin önünde tabancalı saldırıya uğrayıp, öldürüldü (2)

        SUÇÖRGÜTÜ LİDERİ RAMAZAN BAYĞARA'YI TEHDİT ETMİŞAdana'da evinin önünde uğradığı tabancalı saldırıda hayatını kaybeden Saltun Buğra Keçebaş'ın, bir süre önce Bayğara suç örgütü lideri firari Ramazan Bayğara'yı "Öyle mermi sıkmaya benzemez.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 22:28 Güncelleme: 06.02.2025 - 22:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinin önünde tabancalı saldırıya uğrayıp, öldürüldü (2)
        ABONE OL

        SUÇÖRGÜTÜ LİDERİ RAMAZAN BAYĞARA'YI TEHDİT ETMİŞ

        Adana'da evinin önünde uğradığı tabancalı saldırıda hayatını kaybeden Saltun Buğra Keçebaş'ın, bir süre önce Bayğara suç örgütü lideri firari Ramazan Bayğara'yı "Öyle mermi sıkmaya benzemez. Adamın anasını öldürürler. Ramazan, Fırat, Kamil ve sen bugün beni vuramadınız" diyerek tehdit ve küfrettiği bir videoyu sosyal medya hesabında hikaye olarak paylaştığı ortaya çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'li Yum! Brands 1.5 milyar dolar kâr açıkladı
        ABD'li Yum! Brands 1.5 milyar dolar kâr açıkladı
        Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı!
        Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı!
        Okullara kar tatili
        Okullara kar tatili
        Beşiktaş, Keny Arroyo transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Keny Arroyo transferini açıkladı!
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Avrupa'da tesla satışları düştü
        Avrupa'da tesla satışları düştü
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"

        Benzer Haberler

        Evinin önünde tabancalı saldırıya uğrayıp, öldürüldü
        Evinin önünde tabancalı saldırıya uğrayıp, öldürüldü
        Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Hakan Keleş getirildi
        Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Hakan Keleş getirildi
        Adana'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
        Adana'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
        Adana'da depremlerde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
        Adana'da depremlerde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
        Depremde yıkılan Ekim Apartmanı'na ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı...
        Depremde yıkılan Ekim Apartmanı'na ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı...
        Depremde ölen polis memuru, eşi ve çocukları dualarla anıldı
        Depremde ölen polis memuru, eşi ve çocukları dualarla anıldı