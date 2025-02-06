Evinin önünde tabancalı saldırıya uğrayıp, öldürüldü (2)

SUÇÖRGÜTÜ LİDERİ RAMAZAN BAYĞARA'YI TEHDİT ETMİŞ

Adana'da evinin önünde uğradığı tabancalı saldırıda hayatını kaybeden Saltun Buğra Keçebaş'ın, bir süre önce Bayğara suç örgütü lideri firari Ramazan Bayğara'yı "Öyle mermi sıkmaya benzemez. Adamın anasını öldürürler. Ramazan, Fırat, Kamil ve sen bugün beni vuramadınız" diyerek tehdit ve küfrettiği bir videoyu sosyal medya hesabında hikaye olarak paylaştığı ortaya çıktı.