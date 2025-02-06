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        Adana'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

        Adana'nın Feke ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 20:46 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:46
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        Adana'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
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        Adana'nın Feke ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

        Karacauşağı Mahallesi'nde, elektrik şirketinde görevli Celal Kayrak (24), elektrik direğinde çalışma yaptığı sırada akıma kapılarak yere düştü.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Kayrak, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kayrak daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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