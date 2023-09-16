Adana Demirspor - Pendikspor: 3-0

STAT:YeniAdana Stadı

HAKEMLER: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Ali Tuna

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç- Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli (Dk.62 Ndiaye), Emre Akbaba, Yusuf Sarı (Dk.86 Nani), Belhanda (Dk.82 Dorukhan), Yusuf Erdoğan (Dk.62 Zeneli), Niang (Dk.82 Yusuf Barasi)

PENDİKSPOR: Erdem- Serkan (Dk.75 Gökcan), Welinton, Rassoul (Dk.69 Berkay), Sequeira, Oscar Romero, Midtsjö (Dk.46 Vukovic), Lusamba, Halil (Dk.75 Diaby), Erencan (Dk.46 Görkem), Thuram

GOLLER: Dk.15 ve Dk. 41 Niang, Dk. 88 Emre Akbaba (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Rassoul, Vukovic, Oscar Romero (Pendikspor)

Süper Lig´in 5´inci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Pendikspor´u 3-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.

4´üncü dakikada Yusuf Sarı´nın ara pasında defansın arkasına sarkan Niang, bekletmeden vurdu ve top ağlara gitti. Bu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

6´ncı dakikada topla hızlı ilerleyen Yusuf Sarı, sağ kanatta çalımını attıktan sonra pasını Belhanda´ya aktardı. Belhanda´nın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

12´nci dakikada Adana Demirspor atağında soldan ilerleyen Rodrigues´in ortasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf Sarı´nın şutunda top üstten auta çıktı.

15´inci dakikada Rodrigues´in ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Niang, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

41´inci dakikada sağdan derine inen Svensson, arka direkteki Niang´ı gördü. Niang müsait pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0

45+1´inci dakikada Pendikspor atağında Thuram, pasını ceza sahası içerisindeki Halil´e verdi. Halil´in vuruşunda rakip savunma araya girerek golü önledi.

Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor'un 2-0´lık üstünlüğüyle son buldu.

48´inci dakikada hızla rakip ceza sahasına ilerleyen Yusuf Sarı, kaleye sert bir şut çekti. Kaleciden dönen topu Niang tamamladı. Gol ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı.

51´inci dakikada uzun pas sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Niang, yanındaki Yusuf Erdoğan´a pasını verdi. Yusuf, topu boş kaleye yuvarladı. Ancak bu gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

61´inci dakikada Pendikspor atağında Lusamba ceza sahasındaki Görkem´e pasını çıkarttı. Görkem´in şutunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.

67´nci dakikada ceza alanında topla buluşan Yusuf Sarı, pasını Belhanda´ya attı. Belhanda´nın vuruşunda top auta çıktı.

73´üncü dakikada Pendikspor atağında Vukovic, derine inip ceza sahasına doğru ortasını yaptı. İyi yükselen Welinton´un kafa vuruşunda top, kaleci Ertaç´ta kaldı.

88´inci dakikada topla buluşan Emre, hızla ilerledikten sonra rakip ceza sahasına yaklaşırken şutunu attı. Top sol köşeden ağlarla buluştu: 3-0

Karşılaşma, Adana Demirspor´un 3-0´lık galibiyetiyle üstünlüğüyle sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Can ÇELİK

2023-09-16 22:16:23