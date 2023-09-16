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        Adana Demirspor - Pendikspor: 3-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 22:17 Güncelleme: 16.09.2023 - 22:20
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        Adana Demirspor - Pendikspor: 3-0
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        STAT:YeniAdana Stadı

        HAKEMLER: Mert Güzenge, Özgür Ertem, Ali Tuna

        ADANA DEMİRSPOR: Ertaç- Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli (Dk.62 Ndiaye), Emre Akbaba, Yusuf Sarı (Dk.86 Nani), Belhanda (Dk.82 Dorukhan), Yusuf Erdoğan (Dk.62 Zeneli), Niang (Dk.82 Yusuf Barasi)

        PENDİKSPOR: Erdem- Serkan (Dk.75 Gökcan), Welinton, Rassoul (Dk.69 Berkay), Sequeira, Oscar Romero, Midtsjö (Dk.46 Vukovic), Lusamba, Halil (Dk.75 Diaby), Erencan (Dk.46 Görkem), Thuram

        GOLLER: Dk.15 ve Dk. 41 Niang, Dk. 88 Emre Akbaba (Adana Demirspor)

        SARI KARTLAR:  Rassoul, Vukovic, Oscar Romero (Pendikspor)

        Süper Lig´in 5´inci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Pendikspor´u 3-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.

        4´üncü dakikada Yusuf Sarı´nın ara pasında defansın arkasına sarkan Niang, bekletmeden vurdu ve top ağlara gitti. Bu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        6´ncı dakikada topla hızlı ilerleyen Yusuf Sarı, sağ kanatta çalımını attıktan sonra pasını Belhanda´ya aktardı. Belhanda´nın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

        12´nci dakikada Adana Demirspor atağında soldan ilerleyen Rodrigues´in ortasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf Sarı´nın şutunda top üstten auta çıktı.

        15´inci dakikada Rodrigues´in ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Niang, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

        41´inci dakikada sağdan derine inen Svensson, arka direkteki Niang´ı gördü. Niang müsait pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0

        45+1´inci dakikada Pendikspor atağında Thuram, pasını ceza sahası içerisindeki Halil´e verdi. Halil´in vuruşunda rakip savunma araya girerek golü önledi.

        Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor'un 2-0´lık üstünlüğüyle son buldu.

        48´inci dakikada hızla rakip ceza sahasına ilerleyen Yusuf Sarı, kaleye sert bir şut çekti. Kaleciden dönen topu Niang tamamladı. Gol ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı.

        51´inci dakikada uzun pas sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Niang, yanındaki Yusuf Erdoğan´a pasını verdi. Yusuf, topu boş kaleye yuvarladı. Ancak bu gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        61´inci dakikada Pendikspor atağında Lusamba ceza sahasındaki Görkem´e pasını çıkarttı. Görkem´in şutunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.

        67´nci dakikada ceza alanında topla buluşan Yusuf Sarı, pasını Belhanda´ya attı. Belhanda´nın vuruşunda top auta çıktı.

        73´üncü dakikada Pendikspor atağında Vukovic, derine inip ceza sahasına doğru ortasını yaptı. İyi yükselen Welinton´un kafa vuruşunda top, kaleci Ertaç´ta kaldı.

        88´inci dakikada topla buluşan Emre, hızla ilerledikten sonra rakip ceza sahasına yaklaşırken şutunu attı. Top sol köşeden ağlarla buluştu: 3-0

        Karşılaşma, Adana Demirspor´un 3-0´lık galibiyetiyle üstünlüğüyle sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Can ÇELİK

        2023-09-16 22:16:23

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