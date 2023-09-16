Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Demirspor - Pendikspor maçının ardından

        AdanaDemirspor, Süper Lig'in 5´inci haftasında konuk ettiği Pendikspor´u 3-0 yendi. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 23:07 Güncelleme: 16.09.2023 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor - Pendikspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        AdanaDemirspor, Süper Lig'in 5´inci haftasında konuk ettiği Pendikspor´u 3-0 yendi. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, istedikleri gibi bir akşam geçirmediklerini belirterek, "Karşımızda çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım vardı. Büyük takımlar harici bu ligde en az onlar kadar iyi oyunculara sahip bir rakibe karşı oynadık. O önemli ayakların becerisi, sonuca yansıdı. İlk yarıda maalesef birebir oyunda çok zayıf kaldık. Onların topu almasına ve oynamasına, yaptıkları koşulara karşılık veremedik. İkinci yarıda pozisyonlara girdik. Belki maçı 2-1 yapabilsek motivasyonumuz artabilirdi. Biz pozisyonları değerlendiremedik, onlar değerlendirdi. Adana Demirspor´u kutluyorum. Bizim gücümüz bugün yetmedi" dedi.

        KLUIVERT: AYAKLARIMIZIN YERE BASMASI LAZIM

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ise futbolcularıyla aldıkları sonuçtan dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Milli takım arasından sonra böyle bir galibiyet almak bizim için çok önemliydi. Bir dahaki maçları seyredebilmek için takıma iyi bir hissiyat veriyor. Ayaklarımızın yere basması lazım. Bütün çalışmalarımızı sahaya yansıtmaya devam edeceğiz. Takımımın sergilediği performanstan dolayı mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

        "BALOTELLI'Yİ HAZIR HALE GETİRECEĞİZ"

        Mario Balotelli transferi hakkında da konuşan Kluivert, "Takıma gelmeden önce bireysel olarak antrenmanlar yaptı. Takımla da çalışmalara başladı. En hızlı şekilde takıma motive etmeye, en fit formuna getirmeye çalışacağız. Balotelli de hazır ve iyi bir takıma geldi. Kendisini ılık suyun içerisinde buldu. O yüzden onu iyi bir şekilde hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.  

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        Aslan 4 köşe!
        Aslan 4 köşe!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Tufanbeyli'de gölete giren Ömer, boğuldu
        Tufanbeyli'de gölete giren Ömer, boğuldu
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Adana Demirspor - Pendikspor: 3-0
        Adana Demirspor - Pendikspor: 3-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Adana'da orman yangını (3)
        Adana'da orman yangını (3)
        Adana'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Adana'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı