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        Cep telefonlarına SMS linkiyle ulaşıp, 'mobil bankacılık' vurgunu yaptılar

        ADANA'da internet sitesi ve SMS yoluyla gönderdikleri link ile cep telefonlarına uzaktan erişim sağlayıp, binlerce vatandaşın mobil bankacılık hesabını ele geçirerek, milyonlarca lira vurgun yapan şebeke çökertildi. Operasyonla gözaltına alınan  4 şüpheliden S.S., C.K. ve Ş.K.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 10:42 Güncelleme: 01.10.2023 - 10:42
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        Cep telefonlarına SMS linkiyle ulaşıp, 'mobil bankacılık' vurgunu yaptılar
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        ADANA'da internet sitesi ve SMS yoluyla gönderdikleri link ile cep telefonlarına uzaktan erişim sağlayıp, binlerce vatandaşın mobil bankacılık hesabını ele geçirerek, milyonlarca lira vurgun yapan şebeke çökertildi. Operasyonla gözaltına alınan  4 şüpheliden S.S., C.K. ve Ş.K.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mobil bankacılık hesapları üzerinden paraları çalınan vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçti. Ekiplerin çalışması sonucu bir şebekenin, 'bilişim yoluyla nitelikli hırsızlık' suçunu işleyerek Türkiye genelinde binlerce kişiden milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi. Şebekenin, bazı internet sitelerini hackleyip, tıklama sonucu açılan pencereler aracılığıyla ve vatandaşların cep telefonlarına SMS yoluyla gönderilen linklerle cihazlarına zararlı uygulamalar yüklediği tespit edildi. Vatandaşlara fark ettirmeden yükledikleri zararlı uygulamalar ile cep telefonlarını ele geçiren şebekenin, özellikle gece saatlerinde cihazda yüklü olan mobil bankacılık hesaplarına girerek para çektikleri ve mobil ödeme yaptıkları saptandı. 

        ŞİRKET KURUP, OYUN PARASI SATTILAR

        Şebekenin S.S., C.K., Ş.K.Ü. ve F.D.'den oluştuğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin bilişim yoluyla nitelikli hırsızlık suçundan elde ettikleri haksız gelirin bir kısmıyla şirket kurup, internet üzerinden piyasanın çok altında değerlerde, oyunlarda kullanılan sanal para sattıklarını ortaya çıkardı. Savcılığın yakalama kararı çıkardığı 4 şüpheli, önceki gün düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda sim kart ve cep telefonları, taşınabilir bellekler ile laptoplara da el konuldu. 

        Soruşturma kapsamında hem hırsızlık hem de oyun parası satışından gelen haksız kazanç ile alındığı düşünülen gayrimenkul ve araçlara tedbir koyuldu, şüphelilerin banka - kripto para hesapları bloke edildi. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 4 şüpheliden S.S., C.K., Ş.K.Ü. tutuklanırken, F.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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