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        Adana'da, sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        ADANA'nınSeyhan ilçesinde, sağlık ürünleri üretim fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 22:24 Güncelleme: 07.11.2023 - 22:25
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        Adana'da, sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikada çıkan yangın söndürüldü
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        ADANA'nınSeyhan ilçesinde, sağlık ürünleri üretim fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Yangın, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, sağlık ürünleri üretim fabrikasında çalışan işçiler, depo kısmından duman yükseldiğini görerek itfaiyeye haber verdi. Petrol bazlı ürünlerin olması nedeniyle yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, çalışmalara 10 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından başka fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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