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        Atatürk Havalimanı´nda yol kapatan darbeci uzman çavuş Adana´da yakalandı

        İSTANBUL´da15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı´nın yolunu kapatıp, çevre güvenliği aldığı belirlenerek, hakkında `anayasal düzeni ortadan kaldırmak´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Uzman Çavuş Ali Okumuş (31), Adana´da saklandığı gaybubet evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Okumuş´un yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı, tanınmamak için de tarım işçisi olarak çalıştığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:40
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        Atatürk Havalimanı´nda yol kapatan darbeci uzman çavuş Adana´da yakalandı
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        İSTANBUL´da15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı´nın yolunu kapatıp, çevre güvenliği aldığı belirlenerek, hakkında `anayasal düzeni ortadan kaldırmak´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Uzman Çavuş Ali Okumuş (31), Adana´da saklandığı gaybubet evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Okumuş´un yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı, tanınmamak için de tarım işçisi olarak çalıştığı belirtildi.

        Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, İstanbul 34´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde FETÖ/PDY´ye yönelik görülen `çatı davası´nda hakkında `anayasal düzeni ortadan kaldırmak´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Uzman Çavuş Ali Okumuş´un, yakalanması için çalışma başlattı. Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanlığı´nda görevli Okumuş´un, 15 Temmuz gecesi bölüğü ile birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı´na gittiği, havalimanı yolunu kapatıp, çevre güvenliği aldığı belirtildi. Okumuş´un bir süre önce Adana´ya geldiği, geçimini sağlamak ve tanınmamak için tarlalarda tarım işçiliği yaptığı kaydedildi.

        TERMAL DRON DESTEKLİ OPERASYON

        Yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı saptanan firari hükümlünün, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi´ndeki `gaybubet´ evinde saklandığı belirlendi. TEM ekipleri, ısıya duyarlı dron ile bölgede tarama yapıp, sokağı abluka altına aldı. Operasyon timi, damda güvenlik önlemi alınırken, demir kapı ekipler tarafından koçbaşıyla kırılarak eve girildi. Polise direnen Okumuş, gözaltına alınırken, operasyon anları da kameraya yansıdı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali Okumuş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakim karşısına çıkarılmak üzere Adana Adliyesi´ne sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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