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        Murat Sancak: Hakem güzel maç yönetti

        AdanaDemirspor Başkanı Murat Sancak, "Maçın kaderini değiştirecek pozisyon olmadı. Hakem de güzel maç yönetti" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 22:18 Güncelleme: 12.11.2023 - 22:20
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        Murat Sancak: Hakem güzel maç yönetti
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        AdanaDemirspor Başkanı Murat Sancak, "Maçın kaderini değiştirecek pozisyon olmadı. Hakem de güzel maç yönetti" dedi.

        Süper Lig´in 12´nci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, güzel bir maç olduğunu belirterek, "İyi bir mücadeleydi. Maçın kaderini değiştirecek pozisyon olmadı. Hakem de güzel maç yönetti. Tek eksik goldü. Şov yapacaksan gol de olmalı. Buna rağmen seyir zevki yüksek bir maçtı. Maçı germemek lazım. Yukarıdan su atanlar oldu, kadroda olmayanlar tahrik etmeye çalıştı, hepsini durdurmaya çalıştım" diye konuştu.

        "YENİ BİR STAT YAPILMASI LAZIM"

        Yeni Adana Stadı´nın zeminine dair gelen soruyu da cevaplayan Sancak, "Bu sahada iki takım oynuyor. Cuma günü Adanaspor oynadı. Şimdi biz oynadık. Zemin kaldırmıyor. Öyle değerli ayaklar geliyor ki bir sakatlık olsa neredeyse sahanın iki yıllık masrafına eş değer olur. Bakanlığımızın buna çözüm bulması lazım. Bir an önce yeni bir stat yapılması lazım. Tek stat kaldırmıyor. En az 10-15 bin kişilik ilave bir stat olması gerekir" dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Murat Sancak´ın açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Adana / Merkez - Can ÇELİK

        2023-11-12 22:10:40

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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