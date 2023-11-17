'Torbacı' operasyonunda çelik yelek ve uçaksavar mermisi ele geçirildi ADANA´dauyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2´si tutuklandı. Şüphelilerden Abdülkadir B. ve Halil K.´nin evlerinde uyuşturucunun yanı sıra çelik yelek ve 1 uçaksavar mermisi ele geçirildi.

ADANA´dauyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2´si tutuklandı. Şüphelilerden Abdülkadir B. ve Halil K.´nin evlerinde uyuşturucunun yanı sıra çelik yelek ve 1 uçaksavar mermisi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, `Torbacı´ olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde satış yaptığı belirlenen Mehmet Can C., Serhat K., Abdülkadir B. ile Halil K.´nin adreslerine operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, 4 ayrı evde yapılan aramalarda 20,17 gram bonzai, reçeteyle satışı yapılan 7 uyuşturucu etkili hap, ruhsatsız 3 tabanca, bu silahlara ait 15 mermi, çelik yelek ile 1 uçaksavar mermisi ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden Abdülkadir B. ve Halil K. sorgularında, evlerinde bulunan çelik yelek ve uçaksavar mermisini bilmediklerini ve bir kişinin bıraktığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Can C. ve Serhat K. tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.