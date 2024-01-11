Otoyolda TIR'ın çarptığı kadın öldü (2)

KİMLİĞİTESPİT EDİLDİ

Adana'da, otoyoldan karşıya geçmeye çalışırken TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının Gamze Gürakar olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.