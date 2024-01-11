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        Otoyolda TIR'ın çarptığı kadın öldü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 02:34 Güncelleme: 11.01.2024 - 02:34
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        Otoyolda TIR'ın çarptığı kadın öldü (2)
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        KİMLİĞİTESPİT EDİLDİ

        Adana'da, otoyoldan karşıya geçmeye çalışırken TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının Gamze Gürakar olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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