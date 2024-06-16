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        Adana'da 'Kurban Bayramı' manzaraları

        ADANA'dakaldırımlar ile yol kenarlarında kesilen kurbanlar, kötü görüntülere neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:56 Güncelleme: 16.06.2024 - 12:00
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        Adana'da 'Kurban Bayramı' manzaraları
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        ADANA'dakaldırımlar ile yol kenarlarında kesilen kurbanlar, kötü görüntülere neden oldu. Kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar da hastanelere akın etti.

        Kurban Bayramı nedeniyle kent genelinde belediyeler tarafından kurban kesim noktaları oluşturulurken, bazı kişiler de kurbanlıklarını sokaklarda kesmeyi tercih etti. Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde bir kasabın onlarca koyunu dükkanın önünde kesmesi, kötü görüntülere neden oldu. Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde de cadde boyunca kurulan kurban pazarında, hayvanların sulama kanalı kenarında kesildiği görüldü. Ayrıca bazı kişiler de kestikleri kurbanları, ağaç dalına asarak parçaladı.

        KURBANLIĞI ELİNDEN KAÇIRDI

        Bayram namazının kılınmasının ardından kurban kesimi başlarken, bazı vatandaşlar da kendilerini yaraladı. Kendi araçları ya da ambulanslarla hastaneye gelen acemi kasaplar, tedavi altına alındı. Hafif yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öte yandan pazardan aldığı kurbanlığı ellerinden kaçıran 2 kişi, yaklaşık 2 kilometre boyunca koyunu koşarak takip etti. Bir iş yerinin bahçesinde duran kurbanlık, çevredekilerin yardımıyla yakalandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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