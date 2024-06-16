Adana'da 'Kurban Bayramı' manzaraları

ADANA'dakaldırımlar ile yol kenarlarında kesilen kurbanlar, kötü görüntülere neden oldu. Kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar da hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı nedeniyle kent genelinde belediyeler tarafından kurban kesim noktaları oluşturulurken, bazı kişiler de kurbanlıklarını sokaklarda kesmeyi tercih etti. Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde bir kasabın onlarca koyunu dükkanın önünde kesmesi, kötü görüntülere neden oldu. Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde de cadde boyunca kurulan kurban pazarında, hayvanların sulama kanalı kenarında kesildiği görüldü. Ayrıca bazı kişiler de kestikleri kurbanları, ağaç dalına asarak parçaladı.