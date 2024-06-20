Sedirin altındaki tüfeği alırken kazara vurulan Kübra Nur toprağa verildi

Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kübra Nur Söğüt'ün dedesi N.İ.'nin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Konakkuran Mahallesi'nde meydana geldi. Dedesine ait evde sedirin altında bulunan av tüfeğini çıkarmaya çalıştığı öne sürülen Kübra Nur Söğüt, silahın ateş alması sonucu karnından vuruldu. Aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra Nur, buradaki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Kübra Nur Söğüt, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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