Aracında ele geçirilen kilolarca esrarı fiyatı ucuz diye toplu almış

ADANA’da polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı hafif ticari araçta yedek lastiğin içine gizlenmiş 6 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden Mehmet Can G. (40), “Diyarbakır’da parkta güneşleniyordum. Tanımadığım birine ‘Esrar var mı?’ diye sordum. Fiyatı ucuz olunca toplu aldım” dedi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda yaptıkları uygulama sırasında bir hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurdu. Ekiplerin narkotik köpeği Tinga ile araçta yaptığı aramada yedek lastiğin içinde 6 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Bunun üzerine araçtaki Sevda Ç. (20) ile Mehmet Can G. gözaltına alındı.