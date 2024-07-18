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        Aracında ele geçirilen kilolarca esrarı fiyatı ucuz diye toplu almış

        ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı hafif ticari araçta yedek lastiğin içine gizlenmiş 6 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 10:10 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:15
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        Aracında ele geçirilen kilolarca esrarı fiyatı ucuz diye toplu almış
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        ADANA’da polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı hafif ticari araçta yedek lastiğin içine gizlenmiş 6 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden Mehmet Can G. (40), “Diyarbakır’da parkta güneşleniyordum. Tanımadığım birine ‘Esrar var mı?’ diye sordum. Fiyatı ucuz olunca toplu aldım” dedi.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda yaptıkları uygulama sırasında bir hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurdu. Ekiplerin narkotik köpeği Tinga ile araçta yaptığı aramada yedek lastiğin içinde 6 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Bunun üzerine araçtaki Sevda Ç. (20) ile Mehmet Can G. gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen şüphelilerden Sevda Ç. ifadesinde Antalya’ya tatile gittiklerini ver araçta esrar olduğundan haberi olmadığını ileri sürdü.

        Mehmet Can G. ise “Diyarbakır’da parkta güneşleniyordum. Tanımadığım birine ‘esrar var mı?’ diye sordum. Fiyatı ucuz olunca toplu aldım. Ama Türk polisinden kaçamayacağımı beni durdurduklarında anladım” dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sevda Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mehmet Can G. ise tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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