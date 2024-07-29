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        Adana'da orman yangını (3)

        VALİ:KISMEN KONTROL ALTINDA ALDIK Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Yangın meskun mahale çok yakın bir noktada çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 12:19 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:25
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        Adana'da orman yangını (3)
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        VALİ:KISMEN KONTROL ALTINDA ALDIK

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Yangın meskun mahale çok yakın bir noktada çıktı. Şu an itibarıyla 5 helikopter, 2 uçak ve 350'ye yakın personel, 93 araçla müdahale ediyoruz. Tüm kurumlar seferber olmuş durumda. Şu an itibarıyla yangının meskun mahale zarar vermeyecek şekilde kontrol almış durumdayız ama tamamen söndürmüş değiliz. Kısmen kontrol altında diyebiliriz. 25-35 kilometreleri bulan rüzgar vardı, şu an azalmış durumda. Karadan ve havadan müdahalede oldukça etkili hale gelebildik, rüzgarın dinmesiyle. En kısa sürede söndürebileceğimizi düşünüyorum. 3 tane baraka tarzında ev, yangında zarar gördü. Çok şükür herhangi bir cana zarar gelmiş değil. Can kaybımız yok. Ona şükrediyoruz. O küçük zararları da telafi ederiz inşallah. Orman dışında bir zarar yok. 15 hektar zirai alan, 35 hektar da ormanlık alanın zarar gördüğü değerlendiriliyor" dedi.

        'GEREKLİ YARDIMLARI YAPACAĞIZ'

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yangının sabah saatlerinde poyraz nedeniyle yayıldığını söyledi. Karalar, orman personeli, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin beraber çalıştığını belirterek, "Sanki kontrol altına alınmış gibi. Yangında 10 ev zarar gördü. Allah'a şükürler olsun ki can kaybı yok. Orman Bölge Müdürlüğü'ne, itfaiye ekiplerimize, AFAD'a teşekkür ediyorum. Çok hızlı ve doğru müdahale edildi. Biliyorsunuz, helikopter ve uçakların müdahalesi, hemen yayılmayı engelliyor. Dumandan etkilenen personel var ama can kaybı yok. Evi boşaltılan, zarar gören tüm maliklerle görüşeceğiz. Gerekli yardımı yapacağız. Geçen yıl depremde zarar gören 150'nin üstünde evi onardık. Şimdi burada hangi ev hasar görmüşse, maliklerle görüşüp, üzerimize düşeni yapacağız. Yangının çıkış sebebi belli değil; şu anda tespit edilemedi. Bu sıcaklarda yangınlar, o kadar kolay çıkıyor ki. İnşallah bir sabotaj, ihmal yoktur" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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