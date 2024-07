Adana'da orman yangını (3)

VALİ:KISMEN KONTROL ALTINDA ALDIK

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Yangın meskun mahale çok yakın bir noktada çıktı. Şu an itibarıyla 5 helikopter, 2 uçak ve 350'ye yakın personel, 93 araçla müdahale ediyoruz. Tüm kurumlar seferber olmuş durumda. Şu an itibarıyla yangının meskun mahale zarar vermeyecek şekilde kontrol almış durumdayız ama tamamen söndürmüş değiliz. Kısmen kontrol altında diyebiliriz. 25-35 kilometreleri bulan rüzgar vardı, şu an azalmış durumda. Karadan ve havadan müdahalede oldukça etkili hale gelebildik, rüzgarın dinmesiyle. En kısa sürede söndürebileceğimizi düşünüyorum. 3 tane baraka tarzında ev, yangında zarar gördü. Çok şükür herhangi bir cana zarar gelmiş değil. Can kaybımız yok. Ona şükrediyoruz. O küçük zararları da telafi ederiz inşallah. Orman dışında bir zarar yok. 15 hektar zirai alan, 35 hektar da ormanlık alanın zarar gördüğü değerlendiriliyor" dedi.