Adana'da dron destekli trafik uygulaması yapıldı
Adana'da dron destekli trafik uygulamasında 32 sürücüye çeşitli suçlardan ceza yazıldı.
Adana'da dron destekli trafik uygulamasında 32 sürücüye çeşitli suçlardan ceza yazıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Bülent Angın Bulvarı'nda yayaların geçiş önceliğiyle ilgili dron destekli uygulama gerçekleştirdi.
Toplam 7 ekibin katıldığı uygulamada, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışanlara yol vermeyenler dron ile tespit edildi.
Uygulamada, geçitlerde yayalara yol vermeyen sürücülerin yanı sıra kask takmayan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, standart dışı plaka kullanan ve kaldırımda motosiklet süren toplam 32 kişiye para cezası yazıldı.
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