Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 bin 80 paket sigara ve 1 milyon 710 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 bin 80 paket sigara ve 1 milyon 710 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ve makaron ticaretinin önüne geçilmesi için çalışma başlattı.
Merkez Çukurova ve Yüreğir ilçesinde 2 adrese baskın yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde, 6 bin 80 paket sigara ve 1 milyon 710 bin makaron ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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