Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Adana'da Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adana'da partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 23:18 Güncelleme: 24.01.2025 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Adana'da Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı
        ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adana'da partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.

        Dervişoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda, siyasi yolculuğa başladıkları andan itibaren Türkiye'nin bütün problemlerinin ancak "biz" denilmesi halinde ortadan kaldırabileceğini söylediklerini belirtti.

        Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Dervişoğlu, İYİ Parti olarak konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma önergesi verdiklerini anımsattı.

        Dervişoğlu, partilerinde son dönemlerde yaşanan istifalarla ilgili de ayrılanların helallik isteyip gittiklerini belirterek, "Şahsi helalliklerimizi veririz ama biz bu büyük millet için bu bekası uğruna kendimizi feda ettiğimiz bu büyük devlet için siyaset yapıyoruz. Bu devlet için verdiğimiz, sergilediğimiz mücadele, akıttığımız alın teri bunlara haram olsun, zehir zıkkım olsun." diye konuştu.

        - "Esad gitti misafirlik de bitti"

        Suriye'deki gelişmelere de değinen Dervişoğlu, "Suriye'de rejim yıkıldı. Esad gitti misafirlik de bitti. Bu hükümetin, bundan sonra acilen yapması gereken şeyler bellidir. Türkiye'de bulunan sığınmacıların öncelikle kendi ülkelerine dönmeleri bizim hükümetimiz tarafından teşvik edilmelidir." ifadesini kullandı.

        Dervişoğlu, terör örgütü PKK elebaşına yönelik çıkabilecek bir affın genel affa dönüşebileceğini, böyle bir planlamayı milletin affetmeyeceğini belirtti.

        Parti olarak seslerinin arzu ettikleri gibi milletle buluşmadığını kaydeden Dervişoğlu, partililerden vatandaşlarla temasta olmalarını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konya'da bina çöktü! 2 yaralı
        Konya'da bina çöktü! 2 yaralı
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        Avrupa ve ABD'de itfaiye teşkilatının yapısı nasıl?
        Avrupa ve ABD'de itfaiye teşkilatının yapısı nasıl?
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        TFF'den yasa dışı bahis sevki!
        TFF'den yasa dışı bahis sevki!
        Rusya: Barışa dair gerçekçi bir hamle yok
        Rusya: Barışa dair gerçekçi bir hamle yok
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Milan'dan Pavlovic açıklaması!
        Milan'dan Pavlovic açıklaması!
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        UEFA'dan skandal karar!
        UEFA'dan skandal karar!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Dervişoğlu: Verdiğimiz mücadeleyi anlamayanlar asıl teferruat olanlardır
        Dervişoğlu: Verdiğimiz mücadeleyi anlamayanlar asıl teferruat olanlardır
        Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Adana'da konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Adana'da konuştu:
        Yüreğir'de toplu sünnet etkinliği yapıldı
        Yüreğir'de toplu sünnet etkinliği yapıldı
        Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına "dolandırıcılık" suçundan da...
        Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına "dolandırıcılık" suçundan da...
        Adana'da kazada polis memurunun ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücüye d...
        Adana'da kazada polis memurunun ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücüye d...