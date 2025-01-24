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        MÜSİAD Adana Şubesi 25. Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şubesi'nin 25. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 23:36 Güncelleme: 25.01.2025 - 00:35
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        MÜSİAD Adana Şubesi 25. Olağan Genel Kurulu yapıldı
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        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şubesi'nin 25. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kentte bir otelde gerçekleştirilen genel kurul, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Vali Yavuz Selim Köşger, toplantıda yaptığı konuşmada, stratejik bir konuma sahip Adana'nın önemli bir şehir olduğunu söyledi.

        Adana'da önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Köşger, şöyle konuştu:

        "Devletimiz Adana'nın stratejik konumunu öngörerek çok ciddi çalışmalar yapıyor. Hızlı trenin gelmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Malumunuz Ereğli'ye kadar geldi. Ulukışla'ya kadar devam ediyor. Devamında ecdadın geçtiği Torosları bir kere daha hızlı trenle geçeceğiz. Adana'dan Basra Körfezi'ne ve Bağdat'a kadar hızlı tren gidecek. Yine buradan bir otoyol çalışması devam ediyor. Bu otoyol çalışmasının Basra Körfezi'nden Akdeniz'e alternatif bir ulaşım aksının nihai varış noktası olan 9 milyonluk bir Adana konteyner limanı tasarlanıyor. Çok ciddi bir kapasite artışı olacak."

        Vali Köşger, kentte tarım ve su ürünleri organize sanayi bölgeleriyle ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

        Adana'yı gastronomi şehri yapmak için çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Köşger, "Turizmin Adana'da lezzet eksenli yürümesi gerektiğini değerlendiriyoruz. Adana'da çok güzel işler olacak. Adana süper bir şehir, Türkiye süper bir ülke olacak. Biz dünyada en sözü geçen ülkeler arasına gireceğiz. Adana'nın da bu süreçte çok önemli katkıları olacak." dedi.

        MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir de MÜSİAD'ın insan kazanmayı para kazanmaya tercih ettiğini belirtti.

        MÜSİAD'ın bundan 35 yıl önce temellerinin atıldığını aktaran Özdemir, "Bugün ülke içinde 84, ülke dışında 99 ülkede, toplam 180 irtibat noktası, 14 bini aşkın üyesi, 60 binden fazla işletmesi, 3 milyona yakın istihdama olan katkısı, gayri safi hasılamıza da yüzde 20'nin üzerinde direkt olarak büyüklük anlamında etkisi olan bir kurumdan bahsediyoruz. Bu durum Anadolu'nun bereketi ile buradaki Anadolulu, Adanalı iş adamlarımızın bereketi, çalışması ve çabasıyla artarak devam edecektir." diye konuştu.

        Yeniden seçilen MÜSİAD Adana Şube Başkanı Ömer Tekdemir, Adana'nın güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu söyledi.

        Genel kurula, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı ve davetliler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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