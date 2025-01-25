Görme engelli Emre, sporda da müzikteki gibi başarılı olmak istiyor

ÖMER FANSA - Müzik öğretmenliği bölümü öğrencisi doğuştan görme engelli yüzücü Ali Emre Kaya, sporda da başarılı olmak istiyor.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Emre, otizimli ve yüzde 90 görme engelli dünyaya geldi.

Tedavilerle otizmi gerileyen Emre, Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'ndaki eğitimi sırasında müziğe ilgi duydu.

Emre, 5'inci sınıftan itibaren derslerde öğretmeninin müzik aleti çalarken notaları söylemesine dikkat ederek müzik öğrenmeye başladı.

Yeteneğini gören müzik öğretmeninin verdiği dersler sayesinde Çukurova Güzel Sanatlar Lisesini kazanan Emre, yeteneği sayesinde girdiği üniversite sınavında da başarılı olarak Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünü'ne girdi.

Üniversite 2'nci sınıf öğrencisi Emre, ders dışında da ud, gitar, bağlama, piyano, flüt gibi müzik aletleri çalıyor.

Müziğin yanı sıra sporda da başarılı olmayı hedefleyen Emre, haftanın 2 günü havuza giderek antrenman yapıyor.

Atlas Engelliler Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Ali Emre Kaya, AA muhabirine, sağlık sorunları nedeniyle üniversite kaydını bir yıl dondurduğunu söyledi.

Bu süreçte bir taraftan müzik aletlerini çalarak kendini daha da geliştirmeye diğer taraftan da yüzmede de başarılı olabilmek için antrenmanlara devam ettiğini anlatan Emre, şöyle konuştu:

"Müzikle ilgilenmeye devam ediyorum. Sadece müzikle yetinmeyip spora da yöneldim. Yüzmeyi biliyorum ama bu sporda da kariyer yapmak istiyorum. Yarışmalara girmek, madalya kazanmak istiyorum. Müzik öğretmenliği alanında gördüğüm eğitimi aynı şekilde sporda görmem lazım. Yüzme sporu gayet güzel bir spor. Kol ve bacak kaslarımızın, vücudumuzun gelişmesinde önemli bir yere sahip. Engelime rağmen ben yüzmeye devam etmek istiyorum. Görme engeli hiçbir şekilde bir engel değildir, bu bilinçle hayatımı müzik ve sporla devam ettirmek istiyorum."