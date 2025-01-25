Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

ADANA’da trafik lambası olmayan geçitlerde yayalara yol vermedikleri dron destekli uygulamayla tespit edilen 21 sürücüye 4 bin 512’şer lira ceza kesildi. Sürücülerden biri, ceza miktarını duyunca şaşırarak, “Siz şaka mısınız ağabey? Ben durdum orada, yaya da geçti” dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik lambası olmayan yaya geçitlerinde bekleyen ya da yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik uygulama başlattı. Trafiğin yoğun olduğu Bülent Angın Bulvarı’nda konuşlanan ekipler, yayalara yol vermeyen sürücüleri dronla tespit etti. Uygulama kapsamında 21 araç, ihlallerin tespit edildiği noktanın ilerisinde polis tarafından durduruldu. Sürücüler, polise itiraz ederek cezadan kurtulmaya çalıştı. Bazı sürücüler yayaları görmediğini, bazıları da yayalara yol verdiğini söyledi. Bu sırada zaman zaman tansiyon yükseldi.

CEZA YEMEMEK İÇİN DİL DÖKTÜLER

Ceza kesilen sürücülerden biri, ceza miktarını duyunca şaşırarak, “Siz şaka mısınız ağabey? Ben durdum orada, yaya da geçti” dedi. Daha sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere dönerek, “Meşhur mu oluyoruz hayırdır? El mi sallayalım?” ifadelerini kullandı. Başka bir sürücü ise “Camideydim, namazdan çıkıp geldim ben. Teyzeye yol verdim, neden vermeyeyim? Boşuna duruyoruz demek ki. Bir daha yapmayayım o zaman?” diye konuştu.

Yaklaşık 1 saat süren uygulamanın sonunda yayalara yol vermeyen 21 sürücüye 4 bin 512’şer lira idari para cezası kesildi.